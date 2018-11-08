الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال ضد المؤسسات التعليمية

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجمة الشرسة الممنهجة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التعلم وحرية الوصول الى المؤسسات التعليمية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة معا الفلسطينية للأنباء أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها يشجع عصابات المستوطنين الإسرائيليين على التمادي في اعتداءاتها الوحشية على المدارس الفلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو/ بالتحرك العاجل لحماية المدارس والهيئات التدريسية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال للانصياع للقانون الدولي ومبادئء حقوق الإنسان.

وتصعد عصابات المستوطنين من اعتداءاتها الهمجية على المؤسسات التعليمية الفلسطينية تحت حماية الاحتلال في اطار مخططات سلطات الاحتلال الاستيطانية التي تهدف لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.