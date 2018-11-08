مدير محروقات لـ سانا: 90 مليون ليتر مازوت تدفئة تم توزيعها في مختلف المحافظات

دمشق-سانا

أعلن مصطفى حصوية مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أن إجمالي كمية مازوت التدفئة التي تم توزيعها في مختلف المحافظات بلغ نحو 90 مليون ليتر منذ بداية الموسم الحالي في الأول من أيلول وذلك بمعدل مليون و800 ألف ليتر يوميا.

وقال حصوية في تصريح لـ سانا اليوم ان الكمية المخصصة لكل عائلة من مازوت التدفئة سواء في الريف أو المدينة 400 ليتر للموسم الحالي موزعة على دفعتين ولا فرق بين الريف والمدينة ولكن يتم توزيع المادة في الريف وفق الإمكانات والمخصصات المحددة لكل منطقة مبينا أن حق المواطن من مخصصاته للموسم الحالي محفوظ بالكامل حتى الاول من تموز المقبل وذلك في حال لم يستطع أخذ الدفعة الأولى قبل نهاية العام الجاري والثانية مع بداية العام المقبل.

ولفت حصوية إلى أن توزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية حقق وفورات جيدة من هذه المادة وخفف من معاناة المواطنين الذين كانوا يحتاجون إلى وقت طويل للتسجيل والانتظار أسابيع أو أشهر لاستلام مخصصاتهم.

وفي تصريح مماثل أشار إبراهيم أسعد مدير فرع دمشق للشركة إلى أن إجمالي مخصصات مدينة دمشق من مادة مازوت التدفئة بلغ 300 ألف ليتر يوميا يتم توزيع نحو 100 إلى 125 ألف ليتر من هذه الكمية يوميا موضحا أن عدد العائلات المسجلة للحصول على مادة مازوت التدفئة وصل إلى 23 ألفا و775 عائلة حتى الآن.

وأضاف أسعد أن عدد العائلات التي تم تزويدها بالمادة ضمن مدينة دمشق بلغ 22 ألفا و361 عائلة حتى الآن ولدينا 260 عائلة طلبوا تأجيل التزويد بسبب الظروف الاقتصادية وهناك 1100 عائلة قيد التحميل من أجل التزويد مشيرا إلى أن “المادة متوافرة ولا يوجد أي نقص فيها”.

وبين أسعد أن الكمية الموزعة للعائلات بدمشق من مازوت التدفئة بدءا من 1-8-2018 وحتى صباح اليوم بلغت أربعة ملايين و472 ألف ليتر فيما بلغت

الكمية الموزعة لمدارس دمشق بدءا من 1-7-2018 وحتى 1-11- 2018 حوالي 342 ألفا و200 ليتر وذلك وفق المخصصات الواردة من مديرية تربية دمشق.

ونوه أسعد بآلية التوزيع وفق البطاقة الذكية وإيجابياتها حيث يأخذ المواطن البطاقة لمرة واحدة ويطلب المادة عبر الرقم الرباعي 9884 أو عبر تطبيق “تكامل” المخصص للهواتف الذكية وتتم تلبية الطلب خلال 48 ساعة مشيرا إلى أنه تم إرسال رسائل قصيرة إلى جميع العائلات الحاصلة على البطاقة الذكية قبل التوزيع لدعوتهم للتسجيل وكذلك رسائل للعائلات الحاصلة على مادة المازوت للتأكيد على استلامها الدفعة الأولى من مخصصاتها والبالغة 200 ليتر.

ولفت أسعد إلى أن إقبال سكان مدينة دمشق على مازوت التدفئة أقل من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من السنة وذلك بسبب ان الشركة استمرت بالتزويد عن الموسم الماضي حتى تاريخ 15-7- 2018 ما خفف من حاجة المواطنين للمادة خلال الموسم الحالي إضافة إلى عودة الكثير من سكان ريف دمشق إلى مناطقهم بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية الأمر الذي خفف الضغط السكاني عن مدينة دمشق.

ويتم توزيع مادة مازوت التدفئة حصرا بالبطاقة الذكية في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية وفي باقي المحافظات من خلال مديري النواحي والمناطق.

هيلانة الهندي