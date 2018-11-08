مقتل 12 شخصا بإطلاق نار داخل أحد الملاهي الليلية في كاليفورنيا

كاليفورنيا-سانا

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في أحد الملاهي الليلية جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الأمريكية قولها إن “لقتلى وبينهم رقيب في الشرطة سقطوا خلال إطلاق نار وقع في حانة وقاعة رقص مكتظة في منطقة لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا مساء أمس” مشيرة إلى أن مطلق النار قتل أيضا.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح حين قام مسلح بإطلاق النار على ملهى بوردرلاين الليلي في كاليفورنيا.

ووفق الكثير من الدراسات والإحصائيات تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حوادث إطلاق النار وما ينتج عنها من ضحايا مع مطالبة الكثير من الأمريكيين سلطات بلادهم بمنع بيع وحمل الأسلحة النارية.