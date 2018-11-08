رياضيو درعا يطالبون بإعادة تأهيل ملعب كرة القدم

درعا-سانا

تركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بدرعا الذي انعقد اليوم في مقر اللجنة حول إعادة تأهيل ملعب كرة القدم والصالة الرياضية في مدينة ازرع وايجاد موارد مادية للنادي.

ودعا الرياضيون إلى تأمين ملعب لكرة القدم لمنطقة الصنمين وإجراء دورات تدريبية للمدربين والحكام ودعم رياضة الجودو بالتجهيزات اللازمة ودعم أصحاب الإنجازات الرياضية وتكريم فرق الرياضات الخاصة ودعمها بمستلزمات ممارسة ألعاب كرة السلة والريشة الطائرة وتأمين مكان لممارسة لعبة الملاكمة وإعادة ملكية العقارات المسجلة باسم مجلس مدينة درعا لصالح فرع الاتحاد الرياضي وتكثيف الدورات للحكام والإداريين والمدربين وإنشاء مراكز تدريبية لكرة السلة.

رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أكد ضرورة توزيع الألعاب على الأندية لتتمكن اللجنة التنفيذية والاتحاد الرياضي العام من دعمها بالشكل المطلوب مشيرا إلى أن التركيز في البطولات القادمة سيكون على النوع لانتقاء النخبة وبالتالي تحقيق الإنجازات على المستويين العربي والدولي.

وأضاف اللواء جمعة: إن المشاركات الرياضية لم تتوقف خلال سنوات الأزمة وحقق اللاعبون نحو 300 ميدالية في مختلف الألعاب وتم رفع العلم السوري في المحافل الدولية رغم جميع الصعوبات موضحا أن الاتحاد الرياضي العام بصدد تفعيل الانتساب للاتحاد الرياضي لربط اللاعب بناديه والسعي لتفعيل عمل اللجان الفنية لتأخذ دورها في مجال تطوير الالعاب الرياضية.

بدوره رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدرعا بشير العبود أوضح أن رياضيي درعا رغم الظروف شاركوا في 65 بطولة مركزية ونالوا 121 ميدالية

متنوعة مؤكدا أن الإنجازات جاءت بتكاتف الجميع ودعم الاتحاد الرياضي.

وتخلل المؤتمر تكريم أندية الشعلة والصنمين وجباب لصعودها إلى مصاف الدرجة الثانية بكرة القدم ودرعا البلد لصعوده إلى الدرجة الأولى بالكرة الطائرة وبعض الخبرات الرياضية.

ويبلغ عدد الأندية الفاعلة بدرعا 11 ناديا تضم 8524 عضوا ويبلغ حجم العضوية في اللجنة التنفيذية للعام الحالي 15703 أعضاء.