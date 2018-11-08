إصابة 3 أطفال جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي على الحديدة

صنعاء-سانا

أصيب ثلاثة أطفال يمنيين اليوم بجروح جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي على مديرية التحيتا في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت أن مرتزقة العدوان قصفوا منزلا بالمدفعية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ما أدى إلى إصابة الأطفال الثلاثة.

وكان استشهد وجرح 10 يمنيين مساء أمس جراء القصف المدفعي المكثف على مناطق متفرقة من مديرية الحالي بالحديدة كما طال قصف المرتزقة أحياء في مدينة الحديدة.

من جهة ثانية وردا على العدوان السعودي المستمر على اليمن أطلقت القوة الصاروخية بالجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخا باليستيا على معسكر لقوات ومرتزقة النظام السعودي في محافظة الجوف.

وأفاد مصدر في القوة الصاروخية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأنه تم استهداف معسكر للمرتزقة في مفرق الجوف بصاروخ باليستي من طراز (بدر1 بي) ما أدى إلى سقوط أعداد من القتلى والمصابين في صفوفهم.

وكانت القوة الصاروخية استهدفت أمس بصاروخ باليستي من ذات الطراز تجمعا لقوات ومرتزقة العدوان في الساحل الغربي.

الى ذلك نفذ الجيش واللجان الشعبية عدة عمليات هجومية ضد مواقع قوات العدوان بمحافظات البيضاء ومأرب وتعز والساحل الغربي مكبدين أياهم خسائر كبيرة بالعديد والعتاد.