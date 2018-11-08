التجارة الداخلية في حماة تنظم ضبوطا بحق ستة أفران

حماة-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماة اليوم ضبوطا بحق ستة أفران في بلدات كفربهم والدليبة وبعرين لارتكابها تجاوزات ومخالفات نقص وزن الخبز المنتج وعدم التقيد بمواعيد العمل.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك زياد كوسا لمراسل سانا: إن المخابز المخالفة في كفربهم هي يعقوب والعائق وحنتوش إضافة إلى فرن الدليبة وفرني بعرين الأول والثاني موضحا أنه تم تنظيم ضبوط بحق أفران كفربهم والدليبة لنقص الوزن في الخبز الذي تنتجه في حين تمت مخالفة فرني بعرين لعدم تقيدهما بفترات العمل.

يشار إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة تنظم حملة منذ أكثر من أسبوع لضبط عمل المخابز والأفران وتنظيم الضبوط بحق المخالفين مع فرض غرامات مالية وفقا لحجم المخالفة ومخصصات الفرن من الوقود والدقيق والخميرة.