أول مذيع بتقنية الذكاء الاصطناعي بالعالم يبدأ عمله في وكالة شينخوا الصينية

بكين-سانا

بدأت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بالتعاون مع شركة (سوقو) باستخدام أول مذيع أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي في العالم.

ووفقا لصحيفة الشعب الصينية فإن هذا المذيع الملقب بـ (المذيع المركب أيه آي) يستطيع بث الأخبار مستنسخا قدرة المذيع الحقيقي ويعد ابتكارا واختراقا تقنيا حديثا في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي كما أنه أول تجربة منجزة لدمج التسجيل الصوتي والفيديو في الوقت الحقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتمتع هذا المذيع بعدة ميزات مثل إخراج الصوت والعبارات وحركة الشفاه مثلما يفعل المذيع الحقيقي حيث أقام المصممون نموذجا دمجوا به هذه المميزات كما استخدموا تقنية محورية لإنتاج فيديو متطابق مع محتويات الأخبار ومن المقرر أن يرفع فعالية العمل لأخبار التلفزيون ويخفض تكاليف تسجيل البرامج علاوة على السرعة في التغطية أثناء الحوادث الطارئة وغير ذلك.

يشار إلى أن الإعلان عن التقنية الجديدة جاء في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للانترنت المقامة حاليا في بلدة ووتشن بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين.