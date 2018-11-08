وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين من لبنان إلى معبر الدبوسية تمهيداً لنقلهم إلى منازلهم المحررة من الإرهاب

حمص-سانا

أفاد مراسل سانا في حمص بوصول دفعة جديدة من المهجرين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى معبر الدبوسية في الريف الغربي تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وقال المراسل إن فرقاً وكوادر طبية قدمت لقاحات وخدمات صحية للمهجرين والأطفال فور وصولهم إلى المعبر.

وعاد مئات المهجرين السوريين في الأول من الشهر الجاري إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وذلك في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني لإعادة جميع المهجرين بفعل الإرهاب إلى أرض الوطن.