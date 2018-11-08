8 تشرين الثاني 1793- حكومة الثورة الفرنسية تفتح أبواب قصر اللوفر كمتحف للعموم

دمشق-سانا

1793 – حكومة الثورة الفرنسية تفتح أبواب قصر اللوفر كمتحف للعموم.

1889 – مونتانا تنضم للولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم (41).

1942 – حكومة فيشي الفرنسية تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في ذروة الحرب العالمية الثانية.

1960 – انتخاب جون كينيدي رئيسا للولايات المتحدة.

1965 – إلغاء عقوبة الإعدام رسميا في المملكة المتحدة.

2005 – إعلان حالة الطوارئ في فرنسا بعد اضطرابات في ضواحي باريس.

2006 – وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يستقيل من منصبه بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بسبب رفض الشعب الأمريكي للحرب على العراق.

2014 – انطلاق بطولة العالم للشطرنج التي تنافس فيها بطل العالم ماغنوس كارلسن ومنافسه فيشفاناثان اناند.

من مواليد هذا اليوم…

1656 – إدموند هالي/ عالم بريطاني في علم الفلك.

1923 – جاك كيلبي/ مهندس كهربائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2000.

من وفيات هذا اليوم…

1953 – إيفان بونين/ أديب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1933.

2009 – فيتالي غينزبورغ/ عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2003.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للعمران.