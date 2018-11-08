SCS-NET

مراسل سانا: وصول دفعة جديدة من المهجرين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى معبر الدبوسية تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب

انظر ايضاً

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في حرستا بريف دمشق بين الساعة 10.00 والساعة 12.00

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2018, All Rights Reserved