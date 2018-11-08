مراسل سانا: وصول دفعة جديدة من المهجرين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى معبر الدبوسية تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب

الخميس / 8 / 11 / 2018
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بورتنيكوف: انتصارات الجيش السوري دفنت مخططات “داعش”
2018-11-07
باتروشيف: أعداء سورية يزيفون الوقائع حول استخدام السلاح الكيميائي
2018-11-07
أوشاكوف: منظمة الأمن الجماعي ستبحث محاربة الإرهاب في سورية
2018-11-07
معرض طلابي تنافسي في سلوفاكيا بمشاركة سورية
2018-11-07
لافروف: الإرهاب ما زال يشكل خطرا رغم النجاح بمواجهة تنظيم داعش
2018-11-07
بوغدانوف وحداد يبحثان الوضع في سورية
2018-11-06
مغتربون سوريون في أمريكا وكندا يؤكدون تضامنهم مع وطنهم الأم
2018-11-06
محليات
ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون دون مواصفات في اللاذقية
2018-11-07
الانتهاء من عملية تسليم المساعدات في مخيم الركبان بمنطقة التنف
2018-11-07
البدء بترميم مبنى محافظة القنيطرة بعد عودة الأمان إلى المنطقة
2018-11-07
جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة التعليم المفتوح
2018-11-07
مواصلة التحضيرات لإقامة أضخم عرس جماعي لأبطال الجيش في اللاذقية
2018-11-07
الجهاز المركزي للرقابة المالية يختتم مؤتمره السنوي بدراسة لإحداث مديرية ضبط الجودة
2018-11-07
التعليم العالي تعلن مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة
2018-11-07
رياضة
مانشستر سيتي يتغلب على شاختار بسداسية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
2018-11-08
يوفنتوس يخسر أمام مانشستر بهدفين في دوري أبطال أوروبا
2018-11-08
روما يتغلب على سسكا موسكو ويقترب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2018-11-07
ريال مدريد يتغلب على فيكتوريا بلزن بخماسية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم
2018-11-07
تشرين يستعيد صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2018-11-07
لاعب منتخب سورية منير غصن يشارك ببطولة العالم للسامبو
2018-11-07
مدرب التضامن: تحضيراتنا مثالية لمرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2018-11-07
اقتصاد
أجنحة الشام تسير أولى رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو
2018-11-07
الفروج المهرب يهدد بقوة قطاع الدواجن بحمص
2018-11-07
برنامج تربية وتهجين لأصول وأصناف الفستق الحلبي
2018-11-07
50 ألف طن إنتاج محصول الزيتون في حماة
2018-11-07
ميدفيديف: نهجا موسكو وبكين موحدان في مجال التجارة الدولية
2018-11-07
إقبال واسع على الأجنحة السورية في معرض الصين للواردات
2018-11-06
محلج العاصي بحماة يبدأ حلج الأقطان المحبوبة الموردة من فلاحي الحسكة
2018-11-06
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SanaNews
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين من لبنان إلى معبر الدبوسية تمهيداً لنقلهم إلى منازلهم المحررة من الإرهاب
منظمات دولية: 14 مليون يمني على حافة المجاعة
مجلس الشعب يناقش بيان الحكومة المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019
الجيش يحبط محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي
زخات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة ودرجات الحرارة حول معدلاتها
روسيا وإيران تؤكدان ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب في سورية
شامانوف:من حق سورية استخدام الأسلحة التي تملكها للدفاع عن أراضيها
البدء بأعمال ترميم جسر الرقاد بالقنيطرة
مراسل سانا: وصول دفعة جديدة من المهجرين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى معبر الدبوسية تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب
2018-11-08
2018-11-08
bdrossman
سابق
علماء ينصحون بالإقلاع عن التدخين قبل بلوغ الـ45 عاما من العمر
التالي
منظمات دولية: 14 مليون يمني على حافة المجاعة
انظر ايضاً
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في حرستا بريف دمشق بين الساعة 10.00 والساعة 12.00
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2018, All Rights Reserved