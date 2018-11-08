مانشستر سيتي يتغلب على شاختار بسداسية في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم

لندن-سانا

تغلب مانشستر سيتي الإنكليزي على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بستة أهداف دون مقابل ليقترب من بلوغ مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

أحرز أهداف مانشستر سيتي كل من ديفيد سيلفا وغابرييل جيسوس ثلاثة أهداف ورحيم سترلينغ ورياض محرز.

وبات سيتي الآن على وشك بلوغ دور الـ16 كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد تسع نقاط متقدما بثلاث نقاط على أولمبيك ليون الفرنسي صاحب المركز الثاني الذي تعادل 2-2 مع هوفنهايم الألماني.

ويحتل الفريق الألماني المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بينما يقبع شاختار في قاع جدول الترتيب برصيد نقطتين.