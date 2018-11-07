تشرين يستعيد صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

استعاد تشرين صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على حرفيي حلب في الجولة الثامنة التي اختتمت اليوم وشهدت تعادل الكرامة مع الجيش والاتحاد مع الطليعة.

فعلى أرض ملعب الباسل في اللاذقية فاز تشرين على حرفيي حلب بهدفين سجلهما محمد مرمور وكامل حميشة في الدقيقتين 22 و64 مقابل هدف واحد أحرزه طه دياب في الدقيقة 19.

وفي اللقاء الذي شهد مجرياته ملعب خالد بن الوليد بحمص تعادل الكرامة والجيش بهدفين لمثلهما حيث سجل هدفي الكرامة أحمد العمير وللجيش محمد الواكد وحسام بوادقجي بينما انتهت مباراة الاتحاد والطليعة التي أقيمت على ملعب رعاية الشباب في حلب بالتعادل بهدف لمثله فسجل للاتحاد محمد الأحمد وعادل للطليعة عبدالله فاخوري.

وكانت المرحلة الثامنة انطلقت أمس وشهدت فوز الوحدة على المجد بهدفين دون رد وجبلة على الشرطة بهدفين مقابل هدف وتعادل الساحل مع حطين بهدف لمثله والوثبة مع النواعير سلبا.

وفي ضوء هذه النتائج استعاد تشرين صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة يليه الوحدة بـ16 نقطة ثم الجيش بـ15 نقطة فالكرامة بـ14 نقطة والشرطة بـ13 نقطة فالاتحاد والساحل بـ12 نقطة ثم الوثبة والنواعير بـ11 نقطة فالطليعة بـ9 نقاط وجبلة بـ8 نقاط وحطين بـ6 نقاط والمجد بـ5 نقاط وأخيرا حرفيو حلب بنقطة وحيدة.