ريما بيلاني توقع “بعدك على بالي”

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في أبو رمانة حفل توقيع رواية “بعدك على بالي” للكاتبة ريما بيلاني.

وتنتمي الرواية إلى فئة الأدب النسوي الذي يغوص في تفاصيل امرأة في الخمسينيات من عمرها تقرر فجأة هجر عائلتها واسرتها لتدخل الكاتبة بعدها القارئ في تفاصيل درامية متشعبة ومتنوعة راصدة عبر حبكة جميلة مصائر مجموعة من النساء لتلخص معاناة المرأة بشكل عام وفق طابع روائي يستند في كثير من تفاصيله إلى علم النفس.

وقالت بيلاني في تصريح لـ سانا خلال حفل توقيع الكتاب إن “بعدك على بالي تحكي عن امرأة بعد ثلاثين سنة من الزواج قررت أن تهجر زوجها وأولادها نتيجة عدم الاكتراث والاضطهاد والإحساس بالملل”.

الرواية الصادرة عن دار كنعان للدراسات والنشر تتضمن وفق بيلاني أحداثا وذكريات وتداعيات قديمة للشخصية ومحيطها لتفاجئ القارئ في نهاية الرواية بأن هذه المرأة ليست متزوجة بالأساس وليس عندها أولاد بل تعيش حالة نفسية ذهانية بسبب صدمة عاشتها جراء فشل علاقة حب قديمة.

وبينت الكاتبة أن الحالة النفسية لبطلة الرواية هي “حالة حقيقية في الطب النفسي” مشيرة إلى أن الرسالة الأساسية تكمن في تسليط الضوء على المرأة الحساسة الحنون وقدرتها على العطاء رغم الظروف الاجتماعية الصعبة.

ميس العاني