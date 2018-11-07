الانتهاء من عملية تسليم المساعدات في مخيم الركبان بمنطقة التنف

دمشق-سانا

أنهى الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة عملية تسليم مساعدات إغاثية وطبية تكفي 50 ألف شخص في مخيم الركبان بمنطقة التنف في أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي على الحدود السورية الأردنية.

وذكرت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان تلقت سانا نسخة منه أن “فرق الهلال أنهت اليوم عمليات تسليم المساعدات الإنسانية للمهجرين السوريين المقيمين في مخيم الركبان وتم التوزيع بشكل مباشر عبر اللجان المحلية المعتمدة في المخيم”.

وأشار بيان الهلال الأحمر العربي السوري إلى “استمرار حملة التلقيح التي ينفذها فريق طبي مختص لليوم الخامس منذ بدء الاستجابة وتشمل لقاحات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والتهاب الكبد والسل”.

يذكر أنه بالتعاون وتسهيل من الحكومة السورية قامت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة السبت الفائت بتسيير قافلة إنسانية إلى المهجرين السوريين المقيمين في مخيم الركبان مؤلفة من 78 شاحنة محملة بمواد إغاثية تضمنت 10475 سلة غذائية ومثلها أكياس طحين و18 ألف سلة ألبسة أطفال و 10075 سلة من مواد النظافة الشخصية ومثلها شوادر و1200 سلة لحديثي الولادة إضافة إلى أدوية ومواد طبية ومتممات غذائية للأطفال والنساء وذلك برفقة 107 من متطوعيها وفريق مختص لتقديم اللقاحات للأطفال.

وتعمل الحكومة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين والمتضررين من الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المناطق بلا استثناء.