ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون دون مواصفات في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية بالتعاون مع الجهات المختصة كمية كبيرة من زيت الزيتون دون مواصفات أثناء دخولها إلى محافظة اللاذقية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد نجم في تصريح لـ سانا: “إن المديرية تتابع بشكل مستمر سحب عينات من زيت الزيتون في الأسواق والمعاصر إضافة إلى الكميات الواردة إلى المحافظة من محافظات قريبة حيث تم ضبط كميات كبيرة مؤلفة من 2415 تنكة زنة 16 كيلوغراما و512 تنكة أخرى مخصصة للتصنيع اثناء دخولها مدينة اللاذقية مع 3000 تنكة أخرى في بلدة كرسانا وسحب العينات منها.

وسيتم تحليل المواد المضبوطة للوقوف على المواصفات الحقيقية للزيت والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وسيتم تحويل المخالفين إلى القضاء المختص.