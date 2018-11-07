مناقشة موضوعية للحركات التكفيرية في كتاب (حمأة الإخوان الوهابية)

دمشق-سانا

يسلط كتاب (حمأة الإخوان الوهابية) لـ عبد الكريم الناعم الضوء على الحركات التكفيرية الوهابية الإخوانية من خلال العودة إلى العديد من المصادر والكتب وفضح علاقة هذه التنظيمات بالقوى الخارجية منذ نشأتها.

وجاء الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب كمناقشة موضوعية بفصوله الـ 45 وعبر 272 صفحة من القطع المتوسط لتأخذ سمة مقالات كتبت بين عامي 2007 و 2016 تناولت نشوء ظاهرة التطرف الديني وخطرها على الشباب ومخاطر تغييب العقل والفكر التكفيري.

وتحدث الكتاب عن جماعة الإخوان كونها مهد التكفير وتقاطعاتها مع الماسونية ثم الحركة الوهابية السعودية وعقيدتها والدور الإنكليزي في تأسيسها ونظرتها للمرأة وصهيونية وموقف هذه الحركة من القضية الفلسطينية كون فلسطين مهر العرش السعودي بحسب الكاتب الناعم.

واستعرض الكتاب القواسم المشتركة بين الصهيونية ونظام بني سعود ومظاهر التبعية الوهابية مقارناً بين الجرائم التي ارتكبها كلاهما بين الماضي والحاضر ليخلص في نهاية الكتاب إلى أن هذا التقتيل ابن ذاك.

يذكر أن المؤلف الناعم شاعر صدر له حتى الآن 27 مجموعة شعرية وثلاثة كتب في النقد التنظيري التطبيقي وكتاب (سيرة الزمن) وهو كاتب مقالات أدبية وسياسية وفكرية ونقد أدبي وفلكلور.

رشا محفوض