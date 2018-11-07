أوشاكوف: منظمة الأمن الجماعي ستبحث محاربة الإرهاب في سورية

موسكو-سانا

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث خلال اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في استانا يوم غد مسألة محاربة الإرهاب والوضع في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن اوشاكوف قوله للصحفيين اليوم خلال الاجتماع من المفترض تبادل مفصل للآراء حيال القضايا الرئيسية لتوفير الأمن الإقليمي وعدد من القضايا الدولية ومن المتوقع أيضا مناقشة مسألة محاربة الإرهاب ووضع الأزمة في سورية والوضع في أفغانستان وغيرهما من المناطق.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت في وقت سابق أن قادة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيعقدون قمتهم المقبلة في أستانا في الـ 8 من الشهر الجاري.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

من جهة أخرى أشار أوشاكوف إلى أن مخاوف فرنسا من أن يسرق لقاء الرئيس بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب المرتقب على أراضيها يوم الـ 11 من الشهر الجاري الأنظار من الحدث الرئيسي وهو إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى استدعت تأجيل لقاء الرئيسين إلى أعمال مجموعة العشرين المرتقبة في الأرجنتين.

وأضاف أوشاكوف: إنه تقرر في واشنطن وموسكو الامتناع عن إجراء لقاء شامل بين الرئيسين والتوجه نحو تنظيم هذا اللقاء في بوينس آيريس خلال قمة العشرين مشيرا إلى وجود اتفاق على أن يلتقي بوتين وترامب في باريس لقاء قصيرا فقط.

وكان الكرملين قد رجح أمس ألا يستطيع الرئيسان بوتين وترامب عقد لقاء متكامل بينهما على هامش الفعاليات الدولية المرتقبة فى باريس يوم الـ 11 من الشهر الجاري فيما اعتبر ترامب أنه ليس على يقين بأن يلتقى بوتين فى باريس مشيرا إلى نيته عقد لقاء معه أثناء قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين فى أواخر الشهر الجاري.