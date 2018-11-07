المفوضية الأوروبية: ندعم إيران في مواجهة الإجراءات الأمريكية

بروكسل-سانا

جددت المفوضية الأوروبية دعمها لإيران في مواجهة الإجراءات الأمريكية الجديدة ضدها وللاتفاق النووي الموقع معها.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية مايا كوتشيانتيتش خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته وسائل إعلام: مستمرون في دعم إيران ونأسف لقرار أمريكا بإعادة سن العقوبات ومستمرون في دعم الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت: المفوضية تأسف لقرار منع البنوك الإيرانية من التعامل مع خدمة التحويلات المصرفية سويفت.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة ثانية من إجراءات الحظر على قطاعات حيوية فى إيران بعد الحزمة الأولى التى دخلت حيز التنفيذ فى السابع من آب الماضي.

ولجأ الاتحاد الأوروبي إلى آلية قانونية أقرت في عام 1996 وتعرف بقانون التعطيل الأوروبي للالتفاف على العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران وهذا يعني أن بإمكان الشركات الأوروبية العاملة في إيران استكمال أغلب أنشطتها دون التعرض للعقوبات.