خيمة وطن في بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة احتفالا بتحريرها من الإرهاب

القنيطرة-سانا

أقامت محافظة القنيطرة بالتعاون مع الفعاليات المحلية خيمة وطن في بلدة نبع الصخر التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار قبل عدة أسابيع.

ولفت المشاركون إلى أن الحياة الطبيعية والاعتيادية عادت إلى بلدة نبع الصخر كغيرها من باقي القرى والبلدات التي حررها الجيش من رجس الإرهاب موجهين الشكر والتحية على بطولاته وتضحياته التي قدمها في حربه على الإرهاب على امتداد ساحة الوطن.

وأشار المشاركون إلى أن سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله وأن العلاقات بين المجموعات الإرهابية وكيان الاحتلال الإسرائيلي تفضح طبيعة المؤامرة التي تتعرض لها سورية وأهدافها الخفية المتمثلة بخدمة مصالح أعداء السوريين.

ولفت المشاركون إلى أن مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع مشددين على أن محافظة القنيطرة كانت ولا تزال جبهة الدفاع عن سورية والعروبة بوجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل القسم الأكبر من الجولان السوري ولن تكون إلا كما عهدها السوريون أرض البطولات المعمدة بدماء الشهداء.

شارك في الخيمة فعاليات رسمية وشعبية من أبناء المحافظة.