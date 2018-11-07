بيسكوف: لا مؤشرات إيجابية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن المؤشرات الإيجابية لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة غير متوافرة حاليا مشيرا إلى وجود العديد من المسائل العالقة بين البلدين تحتاج إلى حلول.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: “يمكننا أن نرجح عدم وجود آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية لكن هذا لا يعني أننا لا نسعى للحوار أو أننا لا نريد الحوار” مبينا وجود العديد من القضايا التي تتطلب اتصالات بين البلدين مثل قضايا الاستقرار ورقابة الأسلحة مضيفا: “هذه المسائل لا تحل بنفسها دون محادثات”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق سعي بعض السياسيين في واشنطن لتدمير العلاقات مع موسكو عبر العقوبات وهو أمر اعتبرته “لعبا بالنار” ويقوض الاستقرار العالمي.