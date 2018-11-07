بحضور أكثر من 1300 مشاهد… العرض المسرحي (حفلة على الخازوق) في دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

بحضور أكثر من 1300 مشاهد عرض على مسرح دار الثقافة بحمص مسرحية (حفلة على الخازوق) من إعداد وإخراج زيناتي قدسية ونص للكاتب المصري الراحل محفوظ عبد الرحمن وإنتاج المسرح القومي بمديرية المسارح.

وفي لقاء مع سانا أشار المخرج قدسية إلى أن العمل المسرحي القديم المجدد يسعى إلى امتاع المشاهد وإيصال فكرة بسيطة عن الفساد باستخدام لوحات متعددة ومراحل زمنية مختلفة لافتا إلى أن الجديد هو الروح المتوثبة للممثلين الذين يسعون لإيصال العمل للمشاهدين بحرفية وقوة.

بدورها بينت الفنانة صفاء رقماني أن شخصية هند التي تلعبها في المسرحية تتصف بالعفوية والذكاء والصدق وهي في الحقيقة امرأة لكنها ترمز إلى الوطن الكبير وتسعى إلى تحقيق العدالة بقوة وإصرار.

واعتبر الفنان رائد مشرف أن جمهور حمص يعطي الفنان دافعا كبيرا للإبداع من خلال تفاعله وإيجابياته في تلقي المشاهد بحب واستمتاع.

من جانبه قال الكاتب المسرحي فرحان بلبل: “قدم الفنان قدسية عرضا جميلا وممتعا معتمدا على قوة الحبكة الدرامية التصاعدية التي كانت واضحة خلال العرض وتناول ظاهرة الفساد بأشكالها” منوها بأداء الممثلين والانسجام الحاصل ما بين الموسيقا والإضاءة والأداء.

الناقد محمد بري العواني أشار إلى أن المسرحية كان له وقع كبير في حمص من خلال الحضور الكبير للجمهور المتعطش للمسرح لافتا إلى أن الإعداد الذي قدمه قدسية لنص الراحل عبد الرحمن جاء منسجما مع كل عناصر العرض المسرحي وخاصة أنه عالج موضوع الفساد بأساليب متعددة عبر شخصيات تؤدي أدوار رجال في مناصب معينة يتخذون منها وسيلة للفساد.

وبين عدد من الحضور أن المسرحية سلطت الضوء على ظواهر سلبية ضمن قالب كوميدي ممتع أسعد الجميع.