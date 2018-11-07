لاعب منتخب سورية منير غصن يشارك ببطولة العالم للسامبو

دمشق-سانا

تنطلق غدا في العاصمة الرومانية بوخارست بطولة العالم للسامبو بمشاركة لاعب منتخب سورية منير غصن الى جانب نخبة من اللاعبين المتميزين على مستوى العالم.

وأوضح غصن في تصريح لنشرة سانا الرياضية أنه استعد جيدا لهذه البطولة من خلال معسكر محلي استمر لأكثر من شهر مشيراً الى أنه مصمم على إثبات وجوده في هذا الحدث الرياضي الضخم وإحراز نتيجة يرفع من خلالها العلم الوطني عالياً.

وسبق للغصن أن شارك في بطولة العالم الأولى التي أقيمت في اليونان عام 2009 وحل فيها بالمركز الخامس فيما جاء بالمركز السابع في البطولة الثانية التي أقيمت في بلغاريا منذ سنتين وآخر مشاركة له بالسامبو كانت في الدورة الآسيوية التي جرت في جاكرتا في أيلول الماضي حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما.‏