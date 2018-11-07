صدور نتائج اختبار قيد اللغة لدرجة الماجستير في جامعة حماة

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج اختبار قيد اللغة الأجنبية في درجة الماجستير الذي تم إجراؤه يوم السبت الماضي.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد الطلاب الناجحين في الاختبار المذكور بلغ 114 طالباً وطالبة للمختصين وغير المختصين من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين والبالغ 239 طالباً مبيناً أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الامتحان من خلال لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات أو عبر موقع الجامعة الالكتروني.

وكانت جامعة حماة أجرت في أيلول الماضي اختباراً لقيد اللغة الأجنبية في درجة الماجستير.