لافروف: تم ضرب مصادر تمويل الإرهابيين في سورية والعراق

الأربعاء / 7 / 11 / 2018
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوغدانوف وحداد يبحثان الوضع في سورية
2018-11-06
مغتربون سوريون في أمريكا وكندا يؤكدون تضامنهم مع وطنهم الأم
2018-11-06
المؤتمرالقومي العربي:أهلنا بالجولان أكدوا وفاءهم لانتمائهم الوطني
2018-11-06
رئيس لاوس يتقبل أوراق اعتماد السفير مصطفى سفيراً غير مقيم لسورية لدى بلاده
2018-11-06
شامانوف:من حق سورية استخدام الأسلحة التي تملكها للدفاع عن أراضيها
2018-11-06
نقابي تشيكي: التنظيمات الإرهابية في سورية صنيعة واشنطن
2018-11-06
نيبينزيا: إرهابيو “الخوذ البيضاء” يعدون لمسرحية جديدة باستخدام الكيميائي
2018-11-06
محليات
صدور نتائج اختبار قيد اللغة لدرجة الماجستير في جامعة حماة
2018-11-07
زخات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة ودرجات الحرارة حول معدلاتها
2018-11-07
أمطار الخير في دمشق مساء اليوم
2018-11-06
(كفافي).. سيدات معيلات من الاحتياج إلى الإنتاج
2018-11-06
البدء بترميم قبة الميضأة في الجامع الجديد باللاذقية
2018-11-06
مجلس الشعب يناقش مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018
2018-11-06
عبد المجيد: خيار المقاومة أثبت صوابيته على أرض الواقع
2018-11-06
رياضة
برشلونة يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع انترناسيونالي
2018-11-07
رد ستار يهزم ليفربول في دوري أبطال أوروبا
2018-11-06
الإصابة تبعد لوكاكو عن مواجهة مانشستر يونايتد مع يوفنتوس
2018-11-06
الوحدة يعتلي صدارة الدوري مؤقتا وجبلة يفوز على الشرطة
2018-11-06
تسع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة كأس العالم للمواي تاي
2018-11-05
رومانيولي يقود ميلان للفوز من جديد بهدف قاتل
2018-11-04
رياضيو السويداء: اعتماد مشروع وطني لتبني المتميزين رياضياً
2018-11-04
اقتصاد
ميدفيديف: نهجا موسكو وبكين موحدان في مجال التجارة الدولية
2018-11-07
إقبال واسع على الأجنحة السورية في معرض الصين للواردات
2018-11-06
محلج العاصي بحماة يبدأ حلج الأقطان المحبوبة الموردة من فلاحي الحسكة
2018-11-06
حماية المال العام ومكافحة الفساد أهم محاور مؤتمر الجهاز المركزي للرقابة المالية
2018-11-06
مناقشة الواقع السياحي في حلب وسبل تطويره
2018-11-06
تجارب ناجحة لمشاريع تمكين المرأة الريفية بطرطوس
2018-11-06
زراعة 6358 هكتارا بالخضار الشتوية بالحسكة
2018-11-06
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الشريط الأخباري
الجيش يحبط محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي
زخات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة ودرجات الحرارة حول معدلاتها
روسيا وإيران تؤكدان ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب في سورية
شامانوف:من حق سورية استخدام الأسلحة التي تملكها للدفاع عن أراضيها
البدء بأعمال ترميم جسر الرقاد بالقنيطرة
المهندس خميس يلتقي عدداً من أعضاء غرف التجارة: الحكومة وضعت رؤية لتأهيل الأسواق القديمة في حلب
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين شمال بلدة عتمان بريف درعا الشمالي بين الساعة 13.00 و الساعة 14.00
لافروف: تم ضرب مصادر تمويل الإرهابيين في سورية والعراق
2018-11-07
2018-11-07
najwa
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين شمال بلدة عتمان بريف درعا الشمالي بين الساعة 13.00 و الساعة 14.00
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