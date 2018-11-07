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عــاجــل مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين شمال بلدة عتمان بريف درعا الشمالي بين الساعة 13.00 و الساعة 14.00

لافروف: تم ضرب مصادر تمويل الإرهابيين في سورية والعراق

2018-11-07

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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين شمال بلدة عتمان بريف درعا الشمالي بين الساعة 13.00 و الساعة 14.00

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