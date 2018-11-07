الجيش يحبط محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

أوقعت وحدات من الجيش العربي السوري قتلى ومصابين في صفوف مجموعات إرهابية حاولت التسلل إلى نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حماة أنه بعد رصد ومتابعة وجهت وحدات من الجيش رمايات مركزة على تحركات لمجموعات إرهابية بعضها تابع لـ “الحزب التركستاني” حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط بلدة المصاصنة بالريف الشمالي.

ويعد “الحزب التركستاني” الذي يضم إرهابيين مرتزقة اجانب تسللوا عبر الحدود التركية من اكبر المجموعات الارهابية المنتشرة في ريفي حماة الشمالي وادلب ويتخذ من المدنيين دروعا بشرية فضلا عن استهدافه القرى الآمنة بالقذائف الصاروخية.

وأشار المراسل إلى أن رمايات الجيش اسفرت عن احباط محاولات التسلل وايقاع قتلى ومصابين بين الارهابيين واجبار من تبقى منهم على الفرار باتجاه المناطق التي انطلقوا منها.

ولفت المراسل إلى أن مدفعية الجيش قصف بضربات مركزة مرابض صواريخ وهاون للمجموعات الإرهابية في قرية خربة الناقوس ردا على استهدافها مساء أمس محور المشاريع في سهل الغاب بعدد من القذائف الصاروخية وصواريخ “التاو”.

وأحبطت وحدات من الجيش أمس محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه عدد من النقاط العسكرية المتمركزة لحماية القرى الآمنة بريف حماة الشمالي وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.