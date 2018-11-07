إصابة 20 فلسطينياً برصاص الاحتلال في نابلس 

القدس المحتلة-سانا

أصيب 20 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم عقب اقتحام مئات من المستوطنين الاسرائيليين مقام النبي يوسف شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن مصادر فلسطينية قولها: إن عدة جيبات عسكرية اسرائيلية اقتحمت شارع عمان ومحيط مقام النبي يوسف شرقا وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات الشبان الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 20 منهم.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين خلال اقتحامها مدن قلقيلية وبيت لحم وطولكرم بالضفة الغربية.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي حملات اقتحام في مناطق فلسطينية مختلفة وتداهم منازل الفلسطينيين وتعتقل العديد منهم بشكل استفزازي.