برشلونة يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع انترناسيونالي

عواصم-سانا

تأهل برشلونة الإسباني إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل اليوم مع مستضيفه إنترناسيونالي الإيطالي بهدف لكل منهما.

سجل برشلونة أولا عبر البرازيلي مالكوم بعد لحظات من نزوله بديلا قبل أن يحرز انترناسيونالي هدف التعادل عبر ماورو إيكاردي في الدقيقة الـ87 من زمن المباراة.

ولا يزال برشلونة يفتقد ليونيل ميسي المصاب لكنه كان الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة التي ازادت إثارة في آخر 10 دقائق على ملعب سان سيرو في ميلانو.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثانية بعشر نقاط بعد أربع مباريات ويحتل إنترناسيونالي المركز الثاني بسبع نقاط بينما يأتي توتنهام الانكليزي في المركز الثالث بأربع نقاط ويتذيل أيندهوفن الهولندي الترتيب بنقطة واحدة حيث ودع البطولة.

وفي المجموعة الاولى من دوري ابطال اوروبا فاز أتلتيكو مدريد الاسباني على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني 2-صفر.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى تسع نقاط متساويا مع دورتموند المتصدر قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات فيما يحتل كلوب بروج البلجيكي المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزه على موناكو الفرنسي 4-صفر.

إما في المجموعة الثالثة فتعادل نابولي الإيطالي مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لهدف لتصبح كل الاحتمالات مفتوحة حيث يتساوى ليفربول الإنكليزي ونابولي برصيد ست نقاط من أربع مباريات مقابل خمس نقاط لسان جيرمان وأربع نقاط لفريق رد ستار الصربي.