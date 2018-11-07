وزير النفط الإيراني: الدول المستهلكة للنفط تنتظرها أيام صعبة

طهران-سانا

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن القيود التي تضعها الإدارة الأمريكية على دول العالم الراغبة في شراء النفط الإيراني ستنعكس “أياما صعبة وموجعة” على الدول المستهلكة للنفط.

وأشار زنكنة في تصريح له اليوم إلى أنه رغم تبجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض منتجي النفط في المنطقة بإمكانيتهم في تعويض النفط الإيراني فإن واشنطن اعترفت في نهاية المطاف بنقص النفط الشديد في الأسواق العالمية وعدم إمكانية إقصاء إيران من هذه الأسواق.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة ثانية من إجراءات الحظر على قطاعات حيوية في إيران دخلت حيز التنفيذ أمس بعد الحزمة الأولى من العقوبات التي بدأت تطبيقها في الـ7 من آب الماضي.