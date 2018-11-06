رد ستار يهزم ليفربول في دوري أبطال أوروبا

بلغراد-سانا

حقق رد ستار بلغراد الصربي أول فوز له اليوم في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ضيفه ليفربول الإنكليزي بهدفين مقابل لا شيء.

وسجل هدفي الفريق الصربي لاعبه ميلان بافكوف ليتوقف رصيد ليفربول متصدر المجموعة الثالثة عند ست نقاط من أربع مباريات فيما رفع رد ستار رصيده إلى أربع نقاط بعد أداء ملحمي.

وسيلعب نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني برصيد خمس نقاط على أرضه مع باريس سان جيرمان الفرنسي ثالث الترتيب بأربع نقاط في وقت لاحق اليوم وسيلتقي ليفربول معهما في الجولتين المقبلتين.