اختتام مهرجان المحبة والشعر في حمص بقصائد وجدانية

حمص-سانا

كوكبة من الشعراء قدموا على منبر مهرجان الشعر والمحبة بحمص قصائد وجدانية ووطنية وغزلية تفاعل معها الحضور الأدبي والثقافي الذي ملأ قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي بالمدينة.

المهرجان الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام نظمه ملتقى أصدقاء الشعر والموسيقا بمناسبة أعياد تشرين وقدم خلاله الشاعر اياد شحود قصيدة تغزل فيها بمدينة ابن الوليد التي نفضت غبار الارهاب عن كاهلها وعادت لزهوتها المتأصلة بحب الوطن بينما شارك الشاعر رفعت ديب بقصيدة وطنية تغنت ببطولات الجيش العربي السوري وانتصاراته على الإرهاب.

الشاعرة عليا عيسى اغدقت إحساسها الانثوي فوق كلماتها فانعكست عبر قصيدتها “على سبيل أوكسجين” في حين تأججت النزعة الحماسية الجياشة لدى الشاعر غسان أحمد أبو حميدي في قصيدته “هنا دمشق” التي مجد فيها دمشق عاصمة الصمود والتصدي والتي ستبقى منارة الأرض ومنبت الشرفاء.

وشاركت الشاعرة هناء يزبك بقصيدة “آهات” التي عبرت عن مشاعر امرأة أضناها الغرام فيما حمل الشاعر عبد الحميد ملحم شوق العاشق الذي كبله حبه كما في قصيدته “لك الشوق”.

وشارك الشاعر عيسى عيسى في اليوم الثالث من المهرجان بقصيدة وطنية مهداة إلى جنود الجيش العربي السوري تغنت ببطولاتهم التي يشهد لها التاريخ في كل زمان عبر قصيدته “لهذا الحالم” ليتغنى الشاعر بدر رستم بقصيدته افتخارا بسجايا ام الشهيد وصبرها الذي لا يقاس في قوته وكبريائه.

وروى الشاعر عزام عيسى في قصيدته “حمصية” إحساس شاعر تولع بمدينته فجعل من أحيائها قصيدة غزلية طربية بأسلوب جذاب.

كما شارك كل من الشعراء منيرة أحمد وناهد ابراهيم وابراهيم منصور وشفيق الموعي واحمد ضحية ومازن الكردي ضمن فعاليات المهرجان.

حنان سويد