بوغدانوف وحداد يبحثان الوضع في سورية

موسكو-سانا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية لدى روسيا الدكتور رياض حداد اليوم الوضع في سورية وعودة المهجرين السوريين جراء الإرهاب إلى بلدهم.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية: تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطور الوضع في سورية وحولها بما في ذلك مسألة تشكيل لجنة مناقشة الدستور وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين سلمت في السادس والعشرين من أيار الماضي كلا من سفيري روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية.

ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانبين أوليا اهتماما بعدد من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه مع التركيز على الاستخدام الفعال لإمكانيات اللجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.