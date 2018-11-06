العدوان السعودي يقصف مطاحن البحر الأحمر الوحيدة العاملة باليمن

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون بجروح اليوم بعد استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقعهم غرب إحدى مديريات محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري للمسيرة نت أن “الجيش اليمني واللجان الشعبية شنوا عملية إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان غرب حيران أدت الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتدمير 3 آليات لهم”.

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت الجمعة الماضية تجمعات للمرتزقة غرب حيران بذات المحافظة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

الى ذلك تعرضت مطاحن البحر الأحمر شرق محافظة الحديدة للقصف من قبل قوى العدوان السعودي ومرتزقته.

وتعد مطاحن البحر الأحمر المطاحن الوحيدة العاملة في اليمن التي تغذي الملايين وقصفها يعد عقوبة جماعية تستهدف المواطنين بالتجويع.