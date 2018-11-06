افتتاح جامعة أنطاكية السورية الخاصة في معرة صيدنايا

ريف دمشق-سانا

افتتحت في معرة صيدنايا بريف دمشق اليوم جامعة أنطاكية السورية الخاصة وتضم كليات الهندسة المدنية والمعمارية وإدارة الأعمال.

وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن افتتاح الجامعة يأتي ضمن خطة الوزارة التي استطاعت رغم الحرب الإرهابية على سورية افتتاح جامعتين في كل من طرطوس وحماة والتوسع في عدد من الكليات وإضافة تخصصات جديدة وبرامج دراسات عليا ودعم جامعاتها ومنها جامعة الفرات في دير الزور التي واصلت العملية التعليمية رغم ثلاث سنوات من الحصار لافتاً إلى أن الجامعات السورية تضم نحو 800 ألف طالب منهم 40 ألفاً في الجامعات الخاصة.

بدوره أشار قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم إلى أن افتتاح جامعة أنطاكية “نسج على منوال الآباء الذين كان لهم السبق في تأسيس المدارس إلى جانب قيام جامعات في كثير من الحواضر السريانية التاريخية كجامعات نصيبين والرها وقنشرين وأنطاكية”.

ودعا البطريرك أفرام الثاني الله أن يعيد إلى سورية الأمن والاستقرار والازدهار بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره رئيس الجامعة الدكتور راكان رزوق أكد أن الجامعة تسعى لتكون صرحاً علمياً وتعليمياً متميزاً مشيراً إلى أنها اعتمدت الأسس المعيارية للقواعد الدولية في مجال التعليم العالي بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة في هذا المجال كما تسعى إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الجامعات السورية والعربية والدولية المرموقة.

الطالبة نانسي خوري رأت أن الجامعة خطوة على طريق تمكين شباب سورية من التحصيل العلمي عالي المستوى للمساهمة في بناء الوطن.