مغتربون سوريون في أمريكا وكندا يؤكدون تضامنهم مع وطنهم الأم

نيويورك-سانا

أكد وفد من الجالية السورية الاغترابية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا تضامنهم مع وطنهم الأم شعباً وجيشاً وقيادة في مواجهة الإرهاب ورفض أي مفاعيل سياسية له معبرين عن فخرهم واعتزازهم بانتصارات وبطولات الجيش العربي السوري.

ونوه أعضاء الوفد خلال زيارة لهم إلى مقر الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في نيويورك بالمواقف الشجاعة للقيادة في سورية وصمودها ولا سيما خلال سنوات الحرب الإرهابية الكونية المفروضة على سورية.

وقام الوفد بزيارات للوفود الدائمة لكل من الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية وإيران وأندونيسيا والسويد لدى الأمم المتحدة ونقل وجهة نظر السوريين في المغترب تجاه ما يحدث في وطنهم الأم.

وعبر الوفد خلال اللقاءات عن امتنانهم وتقديرهم للمواقف المبدئية للدول التي ساهمت في دعم صمود سورية في مواجهة الإرهاب.