موسكو: عقوبات واشنطن ضد طهران غير شرعية

موسكو-سانا

أكد مجلس الأمن القومي الروسي أن العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد طهران غير شرعية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف: إن “مجلس الأمن القومي الذي عقد اجتماعا اليوم برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد تبادلا للآراء حول الوضع المترتب في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران وجرى التأكيد على الطابع غير الشرعي لمثل هذه التصرفات”.

يذكر أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب تبنى موقفا عدائيا تجاه إيران منذ تسلمه الرئاسة تمثل في إطلاق التهديدات المتكررة ضدها إضافة إلى انسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي حول الملف النووى الإيراني الموقع في عام 2015 وإعادة فرض العقوبات عليها فى تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة ثانية من إجراءات الحظر على قطاعات حيوية في إيران بدأت أمس بعد الحزمة الأولى من العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في الـ7 من آب الماضي.

ومن جهة ثانية أعلن بيسكوف أن الرئيسين الروسي والأمريكي سيلتقيان لفترة قصيرة في باريس الأسبوع القادم.

وقال بيسكوف إن “الرئيسين اللذين سيحضران فعاليات في باريس في إطار إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى سيناقشان إجراء محادثات ثنائية محتملة في موعد لاحق.

بدورهم قال مسؤولون أمريكيون إن من المرجح عقد مثل هذا الاجتماع.