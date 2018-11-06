خلل فني بأحد حواسيب محطة الفضاء الدولية

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” اليوم حدوث خلل فني في أحد الحواسيب على متن محطة الفضاء الدولية.

وجاء في بيان للوكالة وفق ما نقلت سبوتنيك: “توقف الاستعداد البرمجي لأحد الحواسيب الثلاثة على متن المحطة وقد حدث خلل في عمل البرنامج ومن أجل استعادة قدرة الحاسوب على العمل لا بد من إعادة تشغليه” مشيراً إلى أن هذا لا يؤثر في عمل المحطة حيث يمكنها مواصلة التحليق خلال فترة زمنية لا نهاية لها بجهازي كمبيوتر فقط.

ولفت البيان إلى إمكانية إعادة تشغيل الحاسوب بعد غد من أجل التأكد من سلامة الالتحام بسفينة الفضاء “بروغرس” المقرر في هذا الشهر.

يذكر أن محطة الفضاء الدولية تدور على ارتفاع 390 كيلومتراً عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كم في الساعة تم بناؤها بموجب تعاون دولي بقيادة موسكو وواشنطن وتمويل من كندا واليابان و 10 دول أوروبية هدفها تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة في الفضاء وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.