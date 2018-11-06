قصائد زجلية ونصوص وجدانية في أمسية شعرية بثقافي جبلة

اللاذقية-سانا

تضمنت الأمسية الشعرية التي استضافها ثقافي جبلة قصائد زجلية ونصوصاً وجدانية هيمن عليها الحب والغزل بمشاركة الشاعرين اسماعيل محمود مرهج وبدرية ابراهيم.

وألقى مرهج عدة قصائد غزلية منها (هارب أنا) و(صباح)و(عشق) و(زواج) ضمن أسلوب الشعر العمودي ونصاً بعنوان “فيس بوك” من وحي زحمة توارد الثقافات السطحية والبسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت ابراهيم بقصائد زجلية على اعتبار الزجل نوع من الشعر الشعبي والقديم وله أصالة في التاريخ بعنوان (آدم) و(قلي يانصي الثاني) و(أنوثة) إضافة إلى مقاطع شعرية باللغة الفصحى.

يذكر أن لمرهج الكثير من المقالات النقدية في مجلة النافذة وغيرها وله العديد من المشاركات الشعرية في عدد من المحافظات اما ابراهيم فلديها 26 ديواناً زجلياً

إضافة إلى ديوانين باللغة العربية الفصحى بعنوان (أنا السمراء)و (أحلام فوق الطرقات) ولها مشاركات شعرية بمختلف المراكز الثقافية في عدد من المحافظات السورية.

صفاء علي