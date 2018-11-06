جبلة يفوز على الشرطة في الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

تغلب فريق جبلة على ضيفه الشرطة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب البعث في جبلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأنهى الشرطة الشوط الأول من اللقاء متقدماً بهدف قاسم بهاء في الدقيقة الخامسة واستطاع جبلة التعويض في الشوط الثاني بهدفي علي سليمان في الدقيقة64 من علامة الجزاء ومصطفى الشيخ يوسف في الدقيقة87.

وتابع فريق الساحل نتائجه الجيدة بعد تعادله الإيجابي مع حطين بهدف لمثله على ملعب الصالة الرياضية في طرطوس وبدأ حطين التسجيل عبر أسعد الخضر من ركلة جزاء عند الدقيقة 43 وعادل الساحل النتيجة ومن ركلة جزاء أيضاً بتوقيع المهاجم محمد قلفاط.

وحسم التعادل السلبي لقاء النواعير مع الوثبة بينما يلتقي في وقت لاحق اليوم فريقا الوحدة والمجد.

وتستكمل الجولة الثامنة غداً بثلاثة لقاءات مهمة فيلتقي الاتحاد مع الطليعة على ملعب رعاية الشباب في حلب والكرامة مع الجيش على ملعب حماة البلدي وتشرين مع حرفيي حلب على ملعب الباسل في اللاذقية.

وبهذه النتائج يبقى تشرين متصدراً الترتيب برصيد 15 نقطة يليه الجيش بـ14 نقطة فالكرامة والوحدة والشرطة بـ13 نقطة ثم الساحل بـ12 نقطة والاتحاد والوثبة والنواعير بـ11 نقطة فالطليعة وجبلة بـ8 نقاط وحطين بـ6 نقاط والمجد بـ5 نقاط وأخيراً حرفيو حلب بنقطة وحيدة.