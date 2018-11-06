لافروف: نشاط “ناتو” قرب حدودنا لن يبقى دون رد

مدريد-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن العقوبات الأمريكية ضد إيران غير شرعية وتنتهك قرارات مجلس الأمن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني جوزيب بوريل في مدريد اليوم: إن التدابير الأمريكية ضد إيران غير شرعية على الإطلاق ويتم تطبيقها في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي وللصيغ التي يتم فيها الإعلان عن هذه الإجراءات وتنفيذها مشيرا إلى أن اتباع سياسة تعتمد على توجيه الانذارات والمطالب الأحادية يمثل أمرا غير مقبول في هذا الزمن .

ولفت لافروف إلى أن العمل في إطار مجموعة المشاركين في خطة العمل المشتركة لتطوير آليات يسمح بمواصلة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق النووي الموقع مع إيران ما ينعكس على مواصلة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع طهران دون مشاركة الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب تبنى موقفا عدائيا تجاه ايران منذ تسلمه الرئاسة تمثل فى اطلاق التهديدات المتكررة ضدها إضافة إلى انسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع فى عام 2015 وإعاد فرض العقوبات عليها فى تحرك عارضته باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق.

من جهة أخرى حذر لافروف من النشاط العسكري المتزايد لحلف شمال الأطلسي “ناتو” قرب الحدود الروسية مؤكدا أنه “يشكل تهديدا حقيقيا لأمن روسيا ويخرق بشكل صارخ الاتفاق الأساسي الخاص بالعلاقات بين موسكو والناتو الذي ينص على عدم نشر قوات عسكرية ملموسة على أراضي الدول الأعضاء الجديدة في الحلف على أساس دائم”.

وأشار لافروف إلى أن الخطوات التي يتخذها أعضاء الحلف باتجاه تعزيز بنيتهم العسكرية على حدود الاتحاد الروسي لا يمكن أن تبقى دون رد.

ويعمل حلف “ناتو” على تكثيف وجوده العسكري في شرق أوروبا وأجرى مناورات عسكرية كثيرة خلال العامين الماضيين في إطار تحركاته الاستفزازية الموجهة ضد روسيا في الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام الغربية والأمريكية حملتها العدائية التضليلية ضد موسكو محاولة استغلال أي حادث لقلب الحقائق وتشويهها بما يخدم توجهات مموليها.