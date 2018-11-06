عبقرية العمران في دمشق القديمة.. جديد (التراث الشعبي)

دمشق-سانا

يطل العدد الجديد من مجلة التراث الشعبي الفصلية الصادرة عن مديرية التراث الشعبي بوزارة الثقافة على قرائه بتنوع في المواد التراثية التي تغطي جوانب متعددة من حقول التراث الشعبي إضافة إلى التركيز على البيوت الدمشقية وعمرانها والحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها.

وفي كلمة وزارة الثقافة تركز الحديث على أخطار العولمة بما تحمله من تهديد لثقافتنا الشعبية العريقة وضرورة مواجهتها لصون تراثنا الثقافي المتنوع وحمايته ورعايته ليبقى حيا صامدا متجددا يقدم أروع صور الإبداع الحرفية والمهنية في مختلف ميادين الحياة الثقافية الشعبية.

وتحدث رئيس تحرير المجلة الباحث محمود مفلح البكر عن التنوع الكبير والغني للبيئات السورية الجغرافية والسكانية والتراثية وما يتبعها من مهن وحرف ومقتنيات وفنون وخبرات تشكل قاعدة صالحة لإنشاء متاحف متنوعة جمة.

وشمل باب عادات وتقاليد مواضيع متنوعة منها معارك القهوة لمحمود مفلح البكر و القضاء العشائري لمحة عامة منطقة اللجاة نموذجا لموسى ذياب العايش وعبقرية العمران في دمشق القديمة لناديا محمد بصير ومن أغاني حوض الخابور والجزيرة السورية لأحمد الحسين.

وكتبت ندى حبيب علي في باب الصناعات التقليدية عن صناعة الحرير من دودة القز في الساحل السوري حيث كانت تربية دودة القز من أهم الأعمال الزراعية لدى سكان ريف الساحل السوري وبعض القرى القريبة من منطقة الغاب ومصدرا أساسيا لدخل الأسرة الريفية مشيرة إلى أن تربية دودة الحرير قديمة جدا حيث يقال إنها جاءت من بلاد الصين وبعضهم يقول من بلاد فارس وبعضهم يرجعها إلى عصر الفراعنة .

ومن الدراسات التراثية التي ضمها العدد الأهزوجة الشعبية في إدلب لعبد الحميد مشلح وكنوز منسية في تراثنا الساحلي الريفي لفريا ل الشويكي إضافة إلى عرض لنشاطات التراث في المحافظات.

شذى حمود