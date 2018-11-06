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عــاجــل لافروف: تكثيف حلف الناتو أنشطته العسكرية قرب حدود روسيا يمثل تهديدا حقيقيا لأمنها ولا يمكن أن يبقى دون رد

جني الخضار في السويداء

2018-11-06

السويداء-سانا

تصوير: حسان السمارة

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لافروف: تكثيف حلف الناتو أنشطته العسكرية قرب حدود روسيا يمثل تهديدا حقيقيا لأمنها ولا يمكن أن يبقى دون رد

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