جني الخضار في السويداء

الثلاثاء / 6 / 11 / 2018
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
شامانوف: من حق سورية استخدام الأسلحة التي تملكها للدفاع عن أراضيها
2018-11-06
نقابي تشيكي: التنظيمات الإرهابية في سورية صنيعة واشنطن
2018-11-06
نيبينزيا: إرهابيو “الخوذ البيضاء” يعدون لمسرحية جديدة باستخدام الكيميائي
2018-11-06
عون يجدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية
2018-11-05
شمخاني: إيران ستواصل دعم سورية في مواجهة الإرهاب
2018-11-05
بمشاركة سورية افتتاح معرض الصين الدولي للواردات
2018-11-05
بغداد: التنسيق بين الجيشين العراقي والسوري مستمر في ضرب الإرهاب
2018-11-04
محليات
العدل تعلن عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من حملة الإجازة في الحقوق
2018-11-06
الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة
2018-11-06
خدمات علاجية مجانية تقدمها كلية طب الأسنان بحماة بكفاءة طبية عالية
2018-11-05
في ختام مؤتمرهم.. أطباء أسنان سورية يطلقون مشروع مكافحة الإنتان في العيادات السنية
2018-11-05
صباغ خلال لقائه السيناتور دي ميلو: نعول على أصدقاء سورية في نقل الحقيقة
2018-11-05
رئيس مجلس الوزراء يطلع على واقع المركز الإذاعي والتلفزيوني في حلب ومقر الإذاعة ومحطة البث ويترأس اجتماعا لمجلس جامعة حلب-فيديو
2018-11-05
جامعة دمشق تحدد مواعيد الامتحان المعياري للمتقدمين إلى مفاضلة ماجستيرات التأهيل والتخصص
2018-11-05
رياضة
تسع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة كأس العالم للمواي تاي
2018-11-05
رومانيولي يقود ميلان للفوز من جديد بهدف قاتل
2018-11-04
رياضيو السويداء: اعتماد مشروع وطني لتبني المتميزين رياضياً
2018-11-04
فوز المجد والساحل على حطين وجبلة في دوري كرة القدم للشباب
2018-11-04
ذهبية وبرونزية للسباحة السورية بيان جمعة في بطولة الأندية الفرنسية
2018-11-04
فوز برشلونة على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني
2018-11-03
قمة أرسنال وليفربول تنتهي بالتعادل الإيجابي
2018-11-03
اقتصاد
محلج العاصي بحماة يبدأ حلج الأقطان المحبوبة الموردة من فلاحي الحسكة
2018-11-06
مناقشة الواقع السياحي في حلب وسبل تطويره
2018-11-06
زراعة 6358 هكتارا بالخضار الشتوية بالحسكة
2018-11-06
المؤتمر الصناعي الثالث في حلب يوصي باتخاذ حزمة من الإجراءات لتطوير الصناعة الوطنية
2018-11-05
مركز (سوا) للتدريب المهني بالحسكة يستهدف 15 ألف شاب
2018-11-05
التجاري يعلن تخفيض سقف فتح حسابات الودائع لأجل بالليرات السورية
2018-11-05
ضبط أجبان وألبان مغشوشة بريف حمص
2018-11-05
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روسيا وإيران تؤكدان ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب في سورية
شامانوف: من حق سورية استخدام الأسلحة التي تملكها للدفاع عن أراضيها
المهندس خميس يلتقي عدداً من أعضاء غرف التجارة: الحكومة وضعت رؤية لتأهيل الأسواق القديمة في حلب
الجعفري: سورية مستمرة في حربها على الإرهاب ولن تتوقف تحت تأثير أي ابتزاز-فيديو
رئيس مجلس الوزراء يطلع على واقع المركز الإذاعي والتلفزيوني في حلب ومقر الإذاعة ومحطة البث ويترأس اجتماعا لمجلس جامعة حلب-فيديو
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لافروف: تكثيف حلف الناتو أنشطته العسكرية قرب حدود روسيا يمثل تهديدا حقيقيا لأمنها ولا يمكن أن يبقى دون رد
جني الخضار في السويداء
2018-11-06
السويداء-سانا
تصوير: حسان السمارة
2018-11-06
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