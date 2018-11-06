افتتاح معرض السجاد والمدافئ والألبسة الشتوية بمجمع أفاميا باللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتح فرع السورية للتجارة باللاذقية اليوم معرض السجاد والمدافئ والألبسة الشتوية وذلك في مجمع أفاميا بمدينة اللاذقية.

وأوضح مدير فرع السورية للتجارة المهندس سامي هليل في تصريح لـ سانا أن المعرض يضم تشكيلة واسعة من السجاد تتراوح أسعارها بين 2600 ليرة سورية و13 الف ليرة للمتر المربع الواحد مبينا أنها أسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 10 إلى 20 بالمئة.

وأشار هليل إلى أن الفرع يتيح البيع تقسيطا للعاملين في الدولة بسقف شراء يصل إلى 150 ألف ليرة سورية على 18 دفعة ودون دفعة أولى.

كما تضمن المعرض تشكيلة واسعة من المدافئ الكهربائية وأخرى تعمل على الغاز والمازوت بأسعار منافسة عن السوق فضلا عن وجود حرامات وشراشف وألبسة شتوية تقل أسعارها عن السوق بنسبة 40 بالمئة.