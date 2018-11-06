الجيش يحبط محاولتي تسلل لمجموعات إرهابية للاعتداء على نقاط عسكرية بريف حماة

حماة-سانا

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري محاولة تسلل مجموعات إرهابية باتجاه عدد من النقاط العسكرية المرابطة لحماية القرى الآمنة بريف حماة الشمالي وأوقعت في صفوفها خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدة من الجيش المتمركزة في محيط قرية شيلوط في منطقة محردة رصدت محاولة تسلل مجموعة إرهابية جنوب قرية الزكاة بالريف الشمالي باتجاه النقاط العسكرية في المنطقة بقصد الاعتداء عليها وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة وردتها على أعقابها بعد إيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وبين المراسل أن وحدة من الجيش نفذت رمايات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة على محور تسلل مجموعات إرهابية كانت تتحرك على محور قرية تل الصخر باتجاه نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

وتصدت وحدات من الجيش خلال الأيام الماضية للعديد من محاولات اعتداء المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة وما يسمى “الحزب التركستاني” على نقاطها العسكرية في ريف حماة الشمالي وعلى المدنيين في المناطق الآهلة بالسكان وكان آخرها أمس الأول حيث خرقت مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر في ادلب واستهدفت بـ 4 قذائف هاون محيط بلدتي جورين ومعان بالريف الشمالي.