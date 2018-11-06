الخارجية الفلسطينية تدين استيلاء الاحتلال على أراضي الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات شاسعة من أراضي قرية اللبن الغربي والأغوار بالضفة الغربية المحتلة مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتهويد أراضيهم.

وشددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية للأنباء على أن التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يتم تحت مظلة الإدارة الأميركية وقراراتها المنحازة للاحتلال والخارجة عن الشرعية الدولية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الضجيج الذي يفتعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته يصب في صالح سلطات الاحتلال لتستكمل مخططاتها الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين وفرص تحقيق السلام.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام بالتحرك السريع لإجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري لعمليات الاستيطان.

وكانت سلطات الاحتلال استولت على 356 دونما من أراضي الفلسطينيين بالقرب من قرية خلة مكحول في الأغوار وعلى 155 دونما في قرية اللبن الغربي بمدينة رام الله بالضفة الغربية.