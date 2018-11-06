6 تشرين الثاني 1913- اعتقال المهاتما غاندي بينما كان يقود مسيرة عمال المناجم الهنود في جنوب أفريقيا

دمشق-سانا

1860 – انتخاب أبراهام لينكولن رئيسا للولايات المتحدة.

1913 – اعتقال المهاتما غاندي بينما كان يقود مسيرة عمال المناجم الهنود في جنوب أفريقيا.

1922 – ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يعلن أيرلندا دولة حرة في إطار الكومنولث البريطاني وليست جمهورية مستقلة ودون شطرها شمالي.

1944 – إنتاج البلوتونيوم لأول مرة في موقع هانفورد الذري.

1988 – استفتاء حول كاليدونيا الجديدة وتبني قانون حول الوضع الجديد لهذه المنطقة.

2005 – إعصار إيفان يضرب ولايتي كنتاكي وإنديانا ويخلف ثلاثين قتيلا وآلاف المنازل المدمرة.

2012 – إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي يتنافس فيها عن الحزب الديمقراطي الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما وعن الحزب الجمهوري ميت رومني، وكانت نتيجة الانتخابات إعادة انتخاب أوباما لفترة رئاسة ثانية.

من مواليد هذا اليوم

1661 – الملك كارلوس الثاني ملك إسبانيا.

1835 – تشيزري لومبروزو.. عالم إيطالي في علم الجريمة.

1916 – راي كونيف.. موسيقي أمريكي.

من وفيات هذا اليوم

1656 – الملك جون الرابع ملك مملكة البرتغال.

1836 – الملك شارل العاشر ملك فرنسا.

1929 – الأمير ماكس.. أمير ألماني ومستشار ألمانيا.

أعياد ومناسبات

يوم الدستور في جمهورية الدومنيكان

يوم الدستور في طاجيكستان

عيد العلم في السويد وفنلندا