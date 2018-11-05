يسكوف:بوتين وترامب لن يتمكنا على الأرجح من عقدلقاء متكامل بباريس

موسكو-سانا

رجح الكرملين اليوم ألا يستطيع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء متكامل بينهما على هامش الفعاليات الدولية المرتقبة في باريس يوم الـ 11 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف لوكالة إنترفاكس الروسية اليوم: “لن يكون هناك على الأرجح لقاء متكامل في باريس علما أن جدول الفعاليات المتعددة الأطراف المكرسة لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى لا يتيح إمكانية لإجراء مثل هذا اللقاء”.

وأشار بيسكوف إلى إمكانية أن يلتقي بوتين وترامب في باريس بصورة موجزة ليحددا موعدا لعقد لقاء متكامل.

وكان ترامب اعتبر أنه “ليس على يقين” بأن يلتقي بوتين في باريس مشيرا إلى نيته عقد لقاء معه أثناء قمة /مجموعة العشرين/ في الأرجنتين في أواخر الشهر الجاري.