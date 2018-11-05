مقتل يمنيين اثنين وإصابة 24 آخرين بقصف جديد للعدوان السعودي على الحديدة

صنعاء-سانا

قتل يمنيان اليوم وجرح 24 آخرون جراء غارات لطيران العدوان السعودي على محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصادر طبية في الحديدة قولها إن الغارات والقصف الهيستيري على ضواحي المحافظة أوقعت شهيدين و 24 جريحا لافتة إلى إصابة طفلة بجروح في وقت سابق اليوم وتضرر أحد المساجد إثر قصف لمرتزقة العدوان في منطقة 7 يوليو بمحافظة الحديدة.

وأشارت المصادر إلى إصابة 5 من نزلاء السجن المركزي بمدينة الحديدة إثر استهدافه من قبل طيران العدوان بعدة غارات.

بدورها أدانت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية بشدة التصعيد الأخير لقوى العدوان السعودي الإماراتي في منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة والعمليات “غير محسوبة العواقب” التي يقوم بها العدوان في هذه المنطقة.

ودعت الأحزاب في بيان لها المنظمات الإنسانية والدولية إلى الخروج عن صمتها المخزي تجاه ما يجري في اليمن عامة وما يجري بمحافظة الحديدة خاصة محذرة من العواقب الكارثية على المستوى الإنساني لمجريات المنطقة.

واعتبر البيان أن هذا التصعيد يمثل تصعيدا أمريكيا خطيرا أوضحته التصريحات الأمريكية المخادعة الأخيرة التي دعت إلى إيقاف الحرب خلال شهر متناسية أنها قد أعلنت أكثر من مرة مشاركتها ودعمها لتحالف العدوان السعودي الإماراتي في ظل صمت دولي مقيت حيال انتهاك كل المواثيق الدولية والإنسانية.

ويواصل تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي اعتداءاته على اليمنيين وارتكاب الجرائم والمجازر المروعة بحقهم منذ آذار عام 2015.