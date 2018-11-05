تناول كميات محددة من المكسرات يمنع زيادة الوزن ويحسن عمل القلب

واشنطن-سانا

توصل خبراء وباحثون من جمعية القلب الأمريكية إلى أن الاستهلاك اليومي للمكسرات يمنع زيادة الوزن ويحسن من عمل القلب.

ولفتت الدراسة التي شملت 126 ألف رجل وإمرأة لم يعانوا من أي أمراض مزمنة لمدة أربع سنوات وتناولوا المكسرات بشكل شبه يومي في هذه المدة الى ان تناول 30 غراما من المكسرات لن يضر أبدا بل سيساعد في محاربة السمنة منبهين في الوقت ذاته الى أن تناول المكسرات بشكل كبير سيسهم بزيادة الوزن.

ولفت ليو إكسياوران أحد القائمين على الدراسة الى الاراء السائدة حسب ما نشر موقع يوريكلايرت بأن المكسرات الغنية بالدهون والسعرات الحرارية تزيد من الوزن وتحسن الصحة مع استبعاد اعتبارها وجبة خفيفة.