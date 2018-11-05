حوار شفاف في المؤتمر الصناعي الثالث يؤسس لمستقبل مشرق للصناعة السورية

حلب-سانا

مجموعة من المداخلات والمطالب والهموم حملها صناعيو حلب إلى المؤتمر الصناعي الثالث الذي نظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في مدينة حلب وأملهم من حضور وزراء الحكومة والمديرين العامين معالجة هذه القضايا ووضعها على سكة الحل الصحيحة.

وأوضح محمد اكرم حلاق عضو اتحاد غرف الصناعة أن المشاكل والمعوقات التي طرحها الصناعيون تركزت حول إعفاءات ضريبية في المناطق المتضررة والإعفاء من رسوم العقارات وتخفيف سلف المؤونة لإجازات الاستيراد وإيجاد حلول للقروض المتعثرة والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وتحدث خلدون سكر أمين سر غرفة صناعة حلب عن عدة نقاط تم طرحها بالنسبة للقطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية مبيناً أنه تمت مناقشة مسائل مهمة للقطاع النسيجي.

وطرح محمد نواي ضرورة تحفيز الاخوة الصناعيين المتضررين بإعطائهم مقاسم صناعية وتأجيل الدفعة الأولى لمدة 4 سنوات والتقسيط حسب المدن الصناعية كل مدينة على حدة ومناقشة موضوع انتقال ملكية المنشأة الصناعية لتبقى الرخصة الإدارية على حالها دون حاجة للتعديل ودراسة موضوع تأمين حزم من التحفيزات للصناعيين والحرفيين.

وأوضح أيمن مولوي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن المناقشات تضمنت الحديث عن قانون العمل وقانون التأمينات وموضوع توقف العمل نتيجة ظروف الأزمة بالإضافة إلى إعفاء الصناعيين من التأمينات التي تراكمت نتيجة الحرب.

من جانبه أوضح الصناعي رامي مارديني ما تمت مناقشته من أمور متعلقة بالضرائب ومشاكل وهموم الصناعيين في القطاع الهندسي ولاسيما ضريبة الانفاق الاستهلاكي.

وأكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أهمية انعقاد المؤتمر الصناعي في هذه المرحلة المهمة جدا وفتح آفاق نموها بشكل واسع.

ورأى رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح أن المؤتمر الوطني للصناعة امتد في نقاشاته ليذلل الصعوبات والمعوقات من أمام العملية الصناعية والتصديرية والتجارية ما يجعله مؤتمرا استثنائيا في قدرته على الإحاطة بأهم متطلبات تنمية الاقتصاد الوطني.

السواح وصف الحوار الذي صاحب جلسات المؤتمر بالمهم والشفاف مؤكداً أنه سيؤسس لمستقبل مشرق للصناعة والاقتصاد السوري.

زينب شحود