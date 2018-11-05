الجيش اليمني يأسر ويقتل عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودي

صنعاء-سانا

تمكن الجيش اليمني من أسر وقتل عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودي بينهم ضباط كبار خلال عملية نوعية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال المتحدث الرسمي للجيش اليمني العميد يحيى سريع في بيان اليوم نقلته وكالة سبأ “إن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية استدراج نوعية لقوات العدو ومحاصرته والانقضاض عليه من كل الاتجاهات وأسفرت عن مصرع العشرات منهم، مشيراً إلى أن بين القتلى والأسرى ضباطاً كباراً.

وأضاف “إن أكثر من 30 جثة مازالت في أرض المعركة وأن 50 مصاباً من المرتزقة وصلوا إلى مستشفى بيحان إلى جانب أسر عدد من المرتزقة وتدمير عدد كبير من الآليات والأطقم العسكرية واغتنام ست آليات وعتاد عسكري متنوع في العملية.

وأشار العميد سريع إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تنفيذ هجوم معاكس وتطهير المواقع التي كان العدو قد تقدم فيها خلال اليومين الماضيين بمسافة ستة كيلومترات.

وخلف العدوان الذى يقوده النظام السعودي على الشعب اليمنى بشكل متواصل منذ آذار عام 2015 عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في الاقتصاد والبنى التحتية اليمنية وحصاراً برياً وبحرياً وجوياً أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.